ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину

ФСБ пресекла попытку украинской разведки при поддержке стран НАТО организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, украинская разведка намеревалась завербовать российского военного лётчика за денежное вознаграждение и предоставить ему гражданство Италии.

Кроме того, как отметили в ФСБ, военного пытались склонить к осуществлению перелёта и посадке ракетоносца на Украине.

Ранее житель Забайкалья был задержан за подрывную деятельность против России.

Кроме того, против жителя Якутии возбудили дело о госизмене из-за перевода ВСУ криптовалюты.