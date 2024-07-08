ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину
Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.
По данным ведомства, украинская разведка намеревалась завербовать российского военного лётчика за денежное вознаграждение и предоставить ему гражданство Италии.
Кроме того, как отметили в ФСБ, военного пытались склонить к осуществлению перелёта и посадке ракетоносца на Украине.
Ранее житель Забайкалья был задержан за подрывную деятельность против России.
Кроме того, против жителя Якутии возбудили дело о госизмене из-за перевода ВСУ криптовалюты.