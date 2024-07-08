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ФСБ пресекла попытку угона стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину

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ФСБ пресекла попытку украинской разведки при поддержке стран НАТО организовать угон стратегического бомбардировщика Ту-22М3 на Украину.

Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

По данным ведомства, украинская разведка намеревалась завербовать российского военного лётчика за денежное вознаграждение и предоставить ему гражданство Италии. 

Кроме того, как отметили в ФСБ, военного пытались склонить к осуществлению перелёта и посадке ракетоносца на Украине.

Ранее житель Забайкалья был задержан за подрывную деятельность против России.

Кроме того, против жителя Якутии возбудили дело о госизмене из-за перевода ВСУ криптовалюты.

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