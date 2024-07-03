Захарова — о реакции Киева на инициативу Орбана: все слова о мире являются ширмой

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала реакцию украинских властей на предложение премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня.

По мнению Захаровой, слова Киева о мире являются только прикрытием.

«Все слова о мире — это только слова-прикрытия, это только слова-ширмы, только слова-клише, мемы. Слова, которые как тезисы должны быть заучены и произнесены», — заявила она в эфире радио Sputnik.

При этом Захарова подчеркнула, что украинские власти продолжают следовать цели, которую поставил коллективный Запад, — нанести стратегическое поражение России.

Ранее замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев отверг предложение Орбана о прекращении огня.

Как считает Орбан, прекращение огня на Украине может ускорить переговоры по урегулированию ситуации.