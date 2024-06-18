Редакция эстонской газеты Postimees потребовала от Каллас ухода в отставку

Одна из крупнейших газет Эстонии Postimees от имени редакции потребовала от премьер-министра республики Каи Каллас ухода в отставку. Как считает издание, это лучшее, что глава правительства сейчас может сделать для страны.

«Кае Каллас и Партии реформ пора признать, что нынешнее правительство стало недееспособным. Кабинет министров демонстрирует неумение решать острые проблемы в сфере экономики, финансов и обороны», — говорится в редакционной статье газеты, опубликованной на главной странице портала.

Журналисты предлагаю Каллас «уехать на достойную должность в Брюссель».

Газета считает одним из поводов для отставки Каллас налоговые изменения, о которых ранее говорили только социал-демократы, но не Каллас.

«Отдельная тема — это скандалы с бизнесом мужа Каллас в России, а также её серьёзный конфликт с президентом Аларом Карисом», — утверждает редакция.

В сентябре 2023 года совет уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии заявил, что Кая Каллас нанесла ущерб репутации страны, поэтому должна уйти в отставку после скандала с её мужем.

ERR сообщала, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу премьер-министра республики, продолжает деятельность в России. По словам Каллас, она не знала, что компания занимается перевозками грузов в Россию.