Редакция эстонской газеты Postimees потребовала от Каллас ухода в отставку
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«Кае Каллас и Партии реформ пора признать, что нынешнее правительство стало недееспособным. Кабинет министров демонстрирует неумение решать острые проблемы в сфере экономики, финансов и обороны», — говорится в редакционной статье газеты, опубликованной на главной странице портала.
Журналисты предлагаю Каллас «уехать на достойную должность в Брюссель».
Газета считает одним из поводов для отставки Каллас налоговые изменения, о которых ранее говорили только социал-демократы, но не Каллас.
«Отдельная тема — это скандалы с бизнесом мужа Каллас в России, а также её серьёзный конфликт с президентом Аларом Карисом», — утверждает редакция.
В сентябре 2023 года совет уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии заявил, что Кая Каллас нанесла ущерб репутации страны, поэтому должна уйти в отставку после скандала с её мужем.
ERR сообщала, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу премьер-министра республики, продолжает деятельность в России. По словам Каллас, она не знала, что компания занимается перевозками грузов в Россию.