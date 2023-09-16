Оппозиция Эстонии призвала снять с должности Каллас после скандала с её мужем
- AP
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление партии, опубликованное в местной прессе.
Отмечается, что чем дольше Каллас будет находиться в должности, тем больше будет расти ущерб репутации Эстонии, поэтому пострадает авторитет страны, как государства, поддерживающего Украину и применяющего антироссийские санкции.
23 августа ERR сообщала, что компания Stark Logistics, частично принадлежащая Арво Халлику, супругу премьер-министра республики, продолжает деятельность в России.
По словам Каллас, она не знала, что компания занимается перевозками грузов в Россию.