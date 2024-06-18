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Хакеры RaHDit опубликовали данные более 1,2 тысячи операторов украинских БПЛА

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Хакеры из группировки RaHDit обнародовали сведения о более 1,2 тыс. операторов беспилотников ВСУ. В их числе — военнослужащие полка, причастного к атакам на российские регионы.
Хакеры RaHDit опубликовали данные более 1,2 тысячи операторов украинских БПЛА
  • Gettyimages.ru

Хакеры представили данные о всей штатной структуре 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ, сообщает РИА Новости

По информации российских следователей, эти военнослужащие причастны к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области.

В опубликованных материалах хакеров говорится, что среди операторов беспилотников есть судимые за насильственные действия в отношении детей, «любители БДСМ и обмена женами, кришнаиты-националисты».

Ранее хакеры опубликовали данные сотрудников украинских военкоматов. 

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