Хакеры RaHDit опубликовали данные более 1,2 тысячи операторов украинских БПЛА
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Хакеры представили данные о всей штатной структуре 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов ВСУ, сообщает РИА Новости.
По информации российских следователей, эти военнослужащие причастны к атакам на аэродромы Шайковка в Калужской области, Энгельс в Саратовской области и Дягилево в Рязанской области.
В опубликованных материалах хакеров говорится, что среди операторов беспилотников есть судимые за насильственные действия в отношении детей, «любители БДСМ и обмена женами, кришнаиты-националисты».
Ранее хакеры опубликовали данные сотрудников украинских военкоматов.