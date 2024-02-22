Хакеры RaHDit опубликовали данные 2600 сотрудников украинских военкоматов
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«Проведена операция, в результате которой были получены списки личного состава сотрудников военных комиссариатов противника. Группой получены данные около 2,6 тыс. представителей ТЦК (территориальных центров комплектования), в том числе врачей медкомиссий — всех тех, кто отправляет на убой украинцев», — говорится в заявлении хакерской группы, которое приводит РИА Новости.
Они, в частности, опубликовали личные данные украинских военных чиновников.
В октябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов получили от хакеров список агентов Службы безопасности Украины, которые работают в новых российских регионах.