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Хакеры RaHDit опубликовали данные 2600 сотрудников украинских военкоматов

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Хакеры из группы RaHDit опубликовали данные 2,6 тыс. сотрудников украинских военкоматов, которые отлавливают граждан Украины для отправки на фронт. Среди них оказались «любители БДСМ-вечеринок, свингеры, уголовники», заявили хакеры.
Хакеры RaHDit опубликовали данные 2600 сотрудников украинских военкоматов
  • Gettyimages.ru

«Проведена операция, в результате которой были получены списки личного состава сотрудников военных комиссариатов противника. Группой получены данные около 2,6 тыс. представителей ТЦК (территориальных центров комплектования), в том числе врачей медкомиссий — всех тех, кто отправляет на убой украинцев», — говорится в заявлении хакерской группы, которое приводит РИА Новости.

Они, в частности, опубликовали личные данные украинских военных чиновников.

В октябре прошлого года сотрудники правоохранительных органов получили от хакеров список агентов Службы безопасности Украины, которые работают в новых российских регионах.

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