Узнать больше

Силовики получили от хакеров список агентов СБУ, действующих в новых регионах

Короткая ссылка
Сотрудники правоохранительных органов получили от хакеров список агентов Службы безопасности Украины, которые осуществляют свою деятельность в новых российских регионах.
Силовики получили от хакеров список агентов СБУ, действующих в новых регионах
  • Gettyimages.ru
  • © EvgeniyShkolenko

Об этом сообщили в оперативных службах Запорожской области.

«Получены списки лиц, сотрудничающих или ранее сотрудничавших с украинской стороной, сведения о выполняемых ими задачах», — приводит заявление РИА Новости.

Как рассказали в оперативных службах, полученная от хакеров информация помогла силовикам раскрыть некоторые схемы взаимодействия агентов с СБУ, а также привела к ряду задержаний.

В июле хакерская группировка RaHDit обнародовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить