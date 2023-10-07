Силовики получили от хакеров список агентов СБУ, действующих в новых регионах
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Об этом сообщили в оперативных службах Запорожской области.
«Получены списки лиц, сотрудничающих или ранее сотрудничавших с украинской стороной, сведения о выполняемых ими задачах», — приводит заявление РИА Новости.
Как рассказали в оперативных службах, полученная от хакеров информация помогла силовикам раскрыть некоторые схемы взаимодействия агентов с СБУ, а также привела к ряду задержаний.
В июле хакерская группировка RaHDit обнародовала маршруты гражданских кораблей, с которых могли запустить катера-дроны по Крымскому мосту.