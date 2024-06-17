Депутат ГД: заявления Киева о значении Крымского моста говорят о провале ВСУ

Спецслужбы Украины и украинская армия сменили риторику, осознав, что нанести вред Крымскому мосту не так просто, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв.

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, осознав, что нанести вред Крымскому мосту не просто, как на то надеялись ВС Украины и украинские спецслужбы, они поменяли риторику, говоря, «что и уничтожать его не очень-то и хотелось».

Попытки, предпринятые ранее, провалились, и повреждения, которые нанесли мосту ВСУ, были настолько незначительны, что починить его получалось за короткое время, добавил Журавлёв.

Как ранее заявила представитель МИД России Мария Захарова, Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.