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Депутат ГД: заявления Киева о значении Крымского моста говорят о провале ВСУ

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Спецслужбы Украины и украинская армия сменили риторику, осознав, что нанести вред Крымскому мосту не так просто, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлёв.
Депутат ГД: заявления Киева о значении Крымского моста говорят о провале ВСУ
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, осознав, что нанести вред Крымскому мосту не просто, как на то надеялись ВС Украины и украинские спецслужбы, они поменяли риторику, говоря, «что и уничтожать его не очень-то и хотелось».

Попытки, предпринятые ранее, провалились, и повреждения, которые нанесли мосту ВСУ, были настолько незначительны, что починить его получалось за короткое время, добавил Журавлёв.

Как ранее заявила представитель МИД России Мария Захарова, Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.

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