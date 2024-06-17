Депутат ГД: заявления Киева о значении Крымского моста говорят о провале ВСУ
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости.
По его словам, осознав, что нанести вред Крымскому мосту не просто, как на то надеялись ВС Украины и украинские спецслужбы, они поменяли риторику, говоря, «что и уничтожать его не очень-то и хотелось».
Попытки, предпринятые ранее, провалились, и повреждения, которые нанесли мосту ВСУ, были настолько незначительны, что починить его получалось за короткое время, добавил Журавлёв.
Как ранее заявила представитель МИД России Мария Захарова, Москва предупреждает Вашингтон, Лондон и Брюссель, что любые агрессивные действия против Крыма обречены на провал и получат сокрушительный удар возмездия.