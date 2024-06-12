Украинские пограничники выявили уже 35 человек, которые погибли, утонув в реке Тисе в попытке переплыть её, чтобы бежать из страны.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинский телеканал ТСН, который отмечает, что пограничники обнаружили тело очередного погибшего при попытке пересечь пограничную реку.

Как стало известно ранее, граждан Украины, постоянно проживающих в других странах на основании вида на жительство, перестали выпускать за рубеж.

Президент России Владимир Путин отмечал, что возраст принудительной мобилизации на Украине, безусловно, будет снижаться, достоверно известно, что американская администрация поставила Киеву такое условие для продолжения поддержки.