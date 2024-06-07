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Путин: возраст мобилизации на Украине будет снижаться, это условие США

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Возраст принудительной мобилизации на Украине, безусловно, будет снижаться, России достоверно известно, что американская администрация поставила Киеву такое условие для продолжения поддержки.
Путин: возраст мобилизации на Украине будет снижаться, это условие США
  • РИА Новости

Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«25—23 года, 20 лет, 18 лет, а может, сразу 18 лет. Это уже не наше дело. Потом всё нынешнее руководство заменят, конечно, я уже говорил об этом», — сказал он, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

5 июня Владимир Путин заявил, что мобилизация на Украине сейчас идёт только на восполнение потерь, теперь администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно снизить там мобилизационный возраст с 25 до 23, а потом и до 18 лет.

Как только США заставят Владимира Зеленского понизить мобилизационный возраст на Украине, от него просто избавятся, добавил президент.

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