Возраст принудительной мобилизации на Украине, безусловно, будет снижаться, России достоверно известно, что американская администрация поставила Киеву такое условие для продолжения поддержки.

Об этом заявил российский президент Владимир Путин.

«25—23 года, 20 лет, 18 лет, а может, сразу 18 лет. Это уже не наше дело. Потом всё нынешнее руководство заменят, конечно, я уже говорил об этом», — сказал он, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

5 июня Владимир Путин заявил, что мобилизация на Украине сейчас идёт только на восполнение потерь, теперь администрация США настаивает на том, чтобы поэтапно снизить там мобилизационный возраст с 25 до 23, а потом и до 18 лет.

Как только США заставят Владимира Зеленского понизить мобилизационный возраст на Украине, от него просто избавятся, добавил президент.