На Украине перестали выпускать за рубеж имеющих ВНЖ в других странах
Как сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, это обусловлено вступившим в силу законом о новых правилах мобилизации.
«В связи с изменением закона о воинском учёте и воинской службе сейчас эту категорию граждан на основании этих отметок в паспортных документах мы теперь не пропускаем», — объяснил он в эфире украинского телеканала «Рада».
Ранее сообщалось, что на Украине более 40% предприятий испытывают нехватку кадров из-за мобилизации и миграции.