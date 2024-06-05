На Украине перестали выпускать за рубеж имеющих ВНЖ в других странах

Граждан Украины, постоянно проживающих в других странах на основании вида на жительство (ВНЖ), перестали выпускать за рубеж.

Как сообщил официальный представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко, это обусловлено вступившим в силу законом о новых правилах мобилизации.

«В связи с изменением закона о воинском учёте и воинской службе сейчас эту категорию граждан на основании этих отметок в паспортных документах мы теперь не пропускаем», — объяснил он в эфире украинского телеканала «Рада».

Ранее сообщалось, что на Украине более 40% предприятий испытывают нехватку кадров из-за мобилизации и миграции.