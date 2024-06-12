Пашинян поздравил Путина и Мишустина с Днём России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поздравил своего российского коллегу Михаила Мишустина и президента Владимира Путина с Днём России.

«Убеждён, что многовековые отношения Армении и России, основанные на незыблемых принципах равноправия и учёта интересов народов двух стран, будут и дальше развиваться в конструктивном русле», — говорится в послании, которое публикует РИА Новости.

Армянский премьер пожелал российским политикам здоровья и других благ, а народу России — добра и процветания.

Ранее белорусский президент Александр Лукашенко поздравил своего коллегу Владимира Путина и всех россиян с Днём России.

Также глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю праздника, в которой выразил слова поддержки Москве.