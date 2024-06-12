Ким Чен Ын: Россия защищает свой суверенитет и движется к процветанию

Глава КНДР Ким Чен Ын направил президенту России Владимиру Путину телеграмму по случаю Дня России, в которой выразил слова поддержки Москве.

Текст телеграммы приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.

Лидер Северной Кореи отметил, что Россия справляется с различными вызовами, санкциями со стороны враждебных сил и «решительно защищает суверенитет, безопасность и интересы развития страны».

«(Народ России) уверенно идёт по пути к построению сильной и процветающей России, в ходе чего достигает примечательных успехов», — заявил лидер КНДР.

Также Ким Чен Ын выразил поддержку и солидарность армии России.

Ранее стало известно о подготовке визита Путина в Северную Корею.