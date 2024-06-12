Ким Чен Ын: Россия защищает свой суверенитет и движется к процветанию
Текст телеграммы приводит Центральное телеграфное агентство Кореи.
Лидер Северной Кореи отметил, что Россия справляется с различными вызовами, санкциями со стороны враждебных сил и «решительно защищает суверенитет, безопасность и интересы развития страны».
«(Народ России) уверенно идёт по пути к построению сильной и процветающей России, в ходе чего достигает примечательных успехов», — заявил лидер КНДР.
Также Ким Чен Ын выразил поддержку и солидарность армии России.
Ранее стало известно о подготовке визита Путина в Северную Корею.