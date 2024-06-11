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Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

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Торжественная церемония награждения отличившихся участников специальной военной операции состоялась в Национальном центре управления обороной России. Министр обороны Андрей Белоусов вручил военнослужащим медали «Золотая Звезда».
Белоусов вручил медали «Золотая Звезда» отличившимся участникам СВО

    Как сообщили в пресс-службе оборонного ведомства, отличившиеся участники СВО также получили из рук министра именное огнестрельное оружие.

    «Глава российского военного ведомства поздравил военнослужащих с высокими наградами, поблагодарил их за образцовое выполнение задач и пожелал дальнейших успехов в военной службе», — говорится в сообщении.

    Ранее Белоусов провёл встречу с освещающими ситуацию в зоне СВО военными корреспондентами.

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