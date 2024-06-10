В зоне ответственности группировки войск «Восток»: экипажи Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту ВСУ
Минобороны РФ: экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ
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10 июня 2024
С 25 по 31 мая подразделения «Север», «Запад» и «Юг» группировки войск отразили 47 контратак ВСУ на рубежах ЛНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
По его словам, за этот период противник потерял 7 085 солдат и наёмников, семь танков, 86 орудий полевой артиллерии, одну зенитную самоходную установку Gepard, семь полевых складов боеприпасов и свыше 130 различных боевых машин ВСУ.
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