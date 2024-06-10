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В зоне ответственности группировки войск «Восток»: экипажи Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту ВСУ

Минобороны РФ: экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

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Роман Шимаев
Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинских войск неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Как сообщили в Минобороны РФ, цель противника находилась в зоне ответственности группировки войск «Восток».
В зоне ответственности группировки войск «Восток»: экипажи Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту ВСУ
  • © Минобороны РФ
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  • 10 июня 2024

    С 25 по 31 мая подразделения «Север», «Запад» и «Юг» группировки войск отразили 47 контратак ВСУ на рубежах ЛНР, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, за этот период противник потерял 7 085 солдат и наёмников, семь танков, 86 орудий полевой артиллерии, одну зенитную самоходную установку Gepard, семь полевых складов боеприпасов и свыше 130 различных боевых машин ВСУ. 

  • Страны — участники Группы семи (G7) до сих пор не пришли к единому мнению по плану выделить Киеву $50 млрд кредитной помощи, пишет CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

  • Линию фронта нужно отодвинуть ещё на 20—25 км, чтобы обеспечить безопасность Артёмовска и начать там восстановительные работы, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» глава ДНР Денис Пушилин.

  • Владимир Зеленский «засиял, как рождественская ёлка», после того как американский сенатор Линдси Грэм предложил признать Россию спонсором терроризма.

    «В Европе хранятся активы на $300 млрд, которые мы должны конфисковать и передать Украине. Есть российские деньги в Америке, которые мы должны конфисковать», — сказал он в интервью CBS.

    При этом неизвестно, поддержит ли предложение Грэма администрация Джо Байдена, пишет ТАСС.

  • В Ярославской области предотвращена атака БПЛА на объекты инфраструктуры, сообщили региональные власти.

  • Город Шебекино подвергся атаке ВСУ, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

    «По предварительной информации, пострадали трое мирных жителей. Мужчину со множественными осколочными ранениями рук и ног и ранением грудной клетки бригада скорой помощи доставляет в больницу №2 города Белгорода. Двух женщин с различными осколочными ранениями бригады доставляют в областную клиническую больницу. Всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — написал он в Telegram.

  • Эдвард Сноуден высказался о сокрушительном провале партий Эммануэля Макрона и Олафа Шольца на выборах в Европарламент.

    «Выступающие за войну политики были серьёзно наказаны на выборах в ЕС. Дурной знак для Байдена. Быть может, пришло время дать миру шанс», — написал он в соцсети Х.

  • На стороне ВСУ наиболее активно в боевых действиях участвуют наёмники из Грузии, Канады, Польши и США, сообщил в интервью ТАСС глава ДНР Денис Пушилин.

  • Аэропорт Казани временно не принимает и не отправляет авиарейсы в целях безопасности, сообщили в Росавиации.

  • Стрелковым оружием и средствами радиоэлектронной борьбы ликвидировано и обезврежено восемь украинских дронов вечером 9 июня и в ночь на 10 июня, сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    По его словам, ВСУ использовали весь возможный арсенал (дроны-камикадзе, квадрокоптеры и тяжёлый восьмивинтовой октокоптер) для атак на приграничные районы региона.

    По предварительной информации, повреждено два административных здания — в городе Судже и посёлке Коренево. Пострадавших нет.

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