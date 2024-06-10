В зоне ответственности группировки войск «Восток»: экипажи Су-34 нанесли удар авиабомбами ФАБ-500 по опорному пункту ВСУ

Минобороны РФ: экипажи Су-34 нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России нанесли удар по опорному пункту и живой силе украинских войск неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Как сообщили в Минобороны РФ, цель противника находилась в зоне ответственности группировки войск «Восток».

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