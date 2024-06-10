«После первого обстрела страх пропал»: боец с позывным Татар рассказал RT, как на руках выносил товарищей из-под огня

В первые же дни СВО 19-летний Рустам (позывной Татар) оказался на передовой: боец подвозил танковые снаряды на линию боевого соприкосновения. В марте 2022 года колонна из 17 машин попала в засаду. Под непрерывным обстрелом Рустам выносил раненых и убитых товарищей, хотя сам был тяжело контужен. За этот подвиг Татара наградили двумя медалями — Суворова и «За боевые отличия».

На спецоперацию Рустам отправился по контракту почти сразу же после начала СВО. Он стал водителем роты материального обеспечения в составе 80-го танкового Краснознамённого полка. Свой позывной получил, как только оказался за ленточкой.

«Командир сидел за радиостанцией, а я должен был слушать и передавать информацию, — рассказывает Рустам. — Он мне говорит: «Ты же из Башкортостана — значит, будешь Башкир». Но я попросил командира назвать меня по моей национальности. Так и повелось — Татар».

В одном из первых боёв рядовой попал под обстрел из 90-мм миномётов.

«Мы стояли в лесополосе, когда всё началось. Помню, на телефон ещё пришло сообщение: «Сдавайтесь — или умрёте», — рассказывает он. — Мы добежали до нашего танка и укрылись под ним. Обстрел длился минуту, потом мы сменили дислокацию. Знаете, у человека по природе есть страх. Но после первого обстрела он у меня пропал».

«Нужно рисковать жизнью»

У водителей роты материального обеспечения есть главная задача — во что бы то ни стало привезти боеприпасы на передовую. Рустам управлял 10-тонным КамАЗом, полностью загруженным танковыми снарядами, когда их колонна из 17 автомобилей попала в засаду. Первые две машины подорвались на минах.

«Когда начался обстрел, я решил вывести свою машину из-под огня, — рассказывает Татар. — Дорога была заминирована, а поля — нет, мы об этом знали. Я начал манёвр, но понял, что не успеваю его завершить. И тут прилетает в машину, что ехала передо мной. А это была ГЦМ (специальная машина, оснащённая герметичными цистернами. — RT), и в ней горючее. Я успел открыть дверь своего КамАЗа на всякий случай, и от взрыва ГЦМ меня выбросило сильной ударной волной».

Рустам получил сильнейшую контузию. «Ты ничего не слышишь, только сильный звон в ушах, голова трещит, не видишь чётко. Я отключился», — вспоминает он.

На помощь рядовому пришёл его боевой товарищ и земляк Нуршат: парень вытащил Рустама из-под огня и привёл в сознание. В этот момент несколько машин уже горели, колонна остановилась и оказалась под плотным вражеским огнём из пулемётов и гранатомётов. Не всем удалось увести свои автомобили в сторону.

© Фото из личного архива

Вместе с Нуршатом и другими ребятами Рустам на руках выносил убитых и раненых. «От шока я не сознавал, что происходит, но делал то, что нужно, — говорит Татар. — Кто-то уже не мог держаться, кто-то сильно сжимал мне руки, кто-то говорил: «Оставь меня». Но как можно своего товарища боевого отпустить в такой тяжёлый момент? Нужно рисковать своей жизнью, но спасти».

Машина командира была тоже подбита, но офицер успел выпрыгнуть из кабины. По словам Рустама, благодаря его приказам удалось вывести технику и людей: «Майор без суеты, спокойно и тактически верно нас выводил. Я ему очень благодарен».

Всех раненых, кого удалось вытащить с поля боя, погрузили в машину и оперативно отправили к медикам. Но Рустам отказался уезжать с передовой.

«Меня оставили в землянке, — говорит собеседник RT. — Медики давали мне обезболивающие: по шесть-семь таблеток в день. Не хотел своих товарищей бросать, ведь бои продолжались. Но на третьи сутки у меня начали отказывать ноги, я уже не мог ходить. Тогда меня отправили к врачам».

В полевом пункте медики осмотрели Рустама и определили, что боец пережил кровоизлияние в мозг. «Пока я ждал вертолёт для эвакуации, постоянно отключался от боли», — вспоминает он.

«Хотел быстрее победить фашистов»

Врачи одного из госпиталей Санкт-Петербурга сказали Татару, что есть два варианта лечения — оперативное и консервативное. Однако, по словам хирурга, операция на головном мозге рискованная, шансы на успех — 50 на 50. Если бы она прошла неудачно, то парень мог полностью утратить способность мыслить и говорить, самостоятельно дышать и передвигаться. В итоге решили не рисковать. Татар прошёл долгое лечение и реабилитацию.

«У каждого окончание боёв своё: для кого-то — это дом, для кого-то — смерть. Но душа воина живёт вечно. Я хотел быстрее победить этих фашистов, дойти до их столицы, но уехал с ранением», — с сожалением говорит Рустам.

Пока Татар восстанавливался в госпитале, 80-й танковый Краснознамённый полк участвовал во взятии стратегически важного Красного Лимана. За массовый героизм, отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боях, Владимир Путин присвоил полку звание гвардейского. В 2024 году однополчане Рустама сражались за Авдеевку. Украинские генералы называли её неприступной, но российские войска уничтожили всю многоуровневую систему обороны украинцев. Это позволило снизить интенсивность обстрелов Донецка и открыть новые возможности для наступления российской армии.

«Парни все молодые, а действовали по-взрослому, — говорит Рустам. — Бои всех учат. В зоне СВО я пробыл не так долго, как хотелось бы, — около месяца. Но это время меня очень изменило. На жизнь я стал совсем по-другому смотреть — более спокойно и рассудительно».

Сейчас 22-летний парень учится в военном вузе. «Моя главная задача — успешно окончить академию и стать офицером», — сообщил он в беседе с RT.

За подвиг в марте 2022 года, когда Рустам смог вынести из-под огня раненых и убитых, его наградили двумя медалями — Суворова и «За боевые отличия». Он также получил звание младшего сержанта.

А все снаряды, которые он вёз в тот день, уцелели и очень пригодились российским танкистам на передовой.