Владимир Зеленский во время выступления в Берлине призвал украинцев возвращаться из-за рубежа, чтобы помогать «восстанавливать Украину».

«После окончания войны все приедут восстанавливать Украину, будут места, будет безопасность. Но мы за то, чтобы украинцы приезжали из-за границы уже сейчас», — сказал Зеленский. Видео с его выступлением опубликовано «СТРАНА.ua».

Как стало известно ранее, граждан Украины, постоянно проживающих в других странах на основании вида на жительство, перестали выпускать за рубеж.

Президент России Владимир Путин отмечал, что возраст принудительной мобилизации на Украине, безусловно, будет снижаться, достоверно известно, что американская администрация поставила Киеву такое условие для продолжения поддержки.