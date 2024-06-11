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В Измаиле снесли памятник основателю города генералу Тучкову

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В Измаиле (Одесская область) снесли памятник основателю города — русскому генералу Сергею Тучкову.
В Измаиле снесли памятник основателю города генералу Тучкову
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает РИА Новости.

В апреле горсовет принял решение о демонтаже монумента, который, по их мнению, попадает под кампанию по «декоммунизации» и «деколонизации».

Как утверждает заместитель главы Измаила Сергей Лузанов, памятник транспортируют к новому месту хранения, где обеспечат надлежащие условия.

В апреле в Верховную раду внесли законопроект о переименовании более 300 населённых пунктов.

Также Министерство культуры Украины приняло решение вывести Арку дружбы народов, расположенную в Киеве, из реестра недвижимых памятников.

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