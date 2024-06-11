В Измаиле снесли памятник основателю города генералу Тучкову
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Об этом сообщает РИА Новости.
В апреле горсовет принял решение о демонтаже монумента, который, по их мнению, попадает под кампанию по «декоммунизации» и «деколонизации».
Как утверждает заместитель главы Измаила Сергей Лузанов, памятник транспортируют к новому месту хранения, где обеспечат надлежащие условия.
В апреле в Верховную раду внесли законопроект о переименовании более 300 населённых пунктов.
Также Министерство культуры Украины приняло решение вывести Арку дружбы народов, расположенную в Киеве, из реестра недвижимых памятников.