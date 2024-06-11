Шольц призвал союзников поддержать инициативу по усилению ПВО Украины

Канцлер ФРГ Олаф Шольц обратился к союзникам с просьбой поддержать немецкую инициативу по оказанию помощи Украине в усилении её противовоздушной обороны.

Об этом, как сообщает РИА Новости со ссылкой на западные СМИ, Шольц заявил на конференции по восстановлению Украины в Берлине.

«Пожалуйста, поддержите чем только возможно нашу инициативу по укреплению ПВО Украины», — сказал Шольц.

Он также напомнил, что Германия в предстоящие недели и месяцы передаст Киеву третий зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Patriot, ЗРК IRIS-T, зенитные самоходные установки Gepard, боеприпасы, артиллерийские снаряды.

В конце мая Шольц заявил, что Берлин дошёл до предела в помощи Киеву.

Ранее в Минобороны Германии заявили, что у страны есть конфиденциальное соглашение с Киевом по поводу использования.