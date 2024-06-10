В Генштабе ВСУ пожаловались на ситуацию на Купянском и Кураховском направлениях

В Генштабе ВСУ признали, что для украинских войск сложилась напряжённая ситуация на Купянском и Кураховском направлениях.

«На Купянском направлении ситуация напряжённая... На Кураховском направлении ситуация (также. — RT) несколько напряжённая», — заявили в Генштабе ВСУ в Telegram.

Ранее главком ВСУ Александр Сырский признал, что войска в сложной обстановке на нескольких участках фронта.

Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, которая занимает пост замглавы комитета по обороне и нацбезопасности, выступила с резкой критикой в отношении Сырского — по её словам, он игнорирует критические проблемы.