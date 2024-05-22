Депутат Рады Безуглая: главком ВСУ Сырский игнорирует критические проблемы
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Как утверждает Безуглая, Сырский «несколько месяцев не реагирует на её обращения» и игнорирует «критические проблемы».
Издание пишет, что самого Сырского депутат обвиняет в сокрытии правды и «разрыве подразделений», а также в «выжигании всех конкурентов и креативных в войске».
Перед этим Марьяна Безуглая раскритиковала ряд командиров ВСУ, которые занимались группировками войск в Харьковской области и у посёлка Очеретино в ДНР.