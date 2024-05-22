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Депутат Рады Безуглая: главком ВСУ Сырский игнорирует критические проблемы

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Депутат Верховной рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, которая занимает пост замглавы комитета по обороне и нацбезопасности, выступила с резкой критикой в отношении главкома ВСУ Александра Сырского и его окружения, сообщает «СТРАНА.ua».
Депутат Рады Безуглая: главком ВСУ Сырский игнорирует критические проблемы
  • Gettyimages.ru

Как утверждает Безуглая, Сырский «несколько месяцев не реагирует на её обращения» и игнорирует «критические проблемы».

Издание пишет, что самого Сырского депутат обвиняет в сокрытии правды и «разрыве подразделений», а также в «выжигании всех конкурентов и креативных в войске».

Перед этим Марьяна Безуглая раскритиковала ряд командиров ВСУ, которые занимались группировками войск в Харьковской области и у посёлка Очеретино в ДНР.

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