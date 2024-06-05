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Сырский признал, что ВСУ в сложной обстановке на нескольких участках фронта

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Для ВСУ складывается сложная обстановка на ряде участков фронта, заявил главком украинской армии Александр Сырский.
Сырский признал, что ВСУ в сложной обстановке на нескольких участках фронта
  • AP

По его словам, труднее всего украинским солдатам приходится на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях, а также в районе Волчанска и Часова Яра.

«В целом ситуация остаётся сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий», — написал Сырский в соцсетях.

Главком ВСУ также признал, что российская армия имеет преимущество в бронетехнике и использовании управляемых авиабомб.

Ранее депутат Верховной рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, которая занимает пост замглавы комитета по обороне и нацбезопасности, выступила с резкой критикой в отношении главкома ВСУ Александра Сырского — по её словам, он игнорирует критические проблемы.

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