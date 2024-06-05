Сырский признал, что ВСУ в сложной обстановке на нескольких участках фронта

Для ВСУ складывается сложная обстановка на ряде участков фронта, заявил главком украинской армии Александр Сырский.

По его словам, труднее всего украинским солдатам приходится на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях, а также в районе Волчанска и Часова Яра.

«В целом ситуация остаётся сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий», — написал Сырский в соцсетях.

Главком ВСУ также признал, что российская армия имеет преимущество в бронетехнике и использовании управляемых авиабомб.

Ранее депутат Верховной рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, которая занимает пост замглавы комитета по обороне и нацбезопасности, выступила с резкой критикой в отношении главкома ВСУ Александра Сырского — по её словам, он игнорирует критические проблемы.