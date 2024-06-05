Сырский признал, что ВСУ в сложной обстановке на нескольких участках фронта
- AP
По его словам, труднее всего украинским солдатам приходится на Кураховском, Покровском, Купянском и Харьковском направлениях, а также в районе Волчанска и Часова Яра.
«В целом ситуация остаётся сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий», — написал Сырский в соцсетях.
Главком ВСУ также признал, что российская армия имеет преимущество в бронетехнике и использовании управляемых авиабомб.
Ранее депутат Верховной рады от «Слуги народа» Марьяна Безуглая, которая занимает пост замглавы комитета по обороне и нацбезопасности, выступила с резкой критикой в отношении главкома ВСУ Александра Сырского — по её словам, он игнорирует критические проблемы.