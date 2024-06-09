ОНТ: в Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали и взрывали бомбы

В Белоруссии задержали школьников, которые изготавливали и взрывали самодельные бомбы.

Об этом информирует белорусский канал ОНТ.

«В адрес КГБ Белоруссии пришёл запрос о помощи и содействии», — сказано в материале.

Отмечается, что отправитель — одна из самых мощных «западных спецслужб», обнаружившая ряд Telegram-каналов нацистской идеологии и поддерживающих ИГИЛ*, которые учили подписчиков, как изготовить взрывчатые вещества.

Фигуранты задержаны.

В апреле сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали в Твери двух сотрудников частной компании, обеспечивающей услуги по транспортной безопасности, заложивших муляжи взрывных устройств под автомобильный мост.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.