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На съезде «Победы» объявили о сборе подписей за изменение статуса молдавского языка

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На съезде сторонников блока «Победа» инициативная группа российской диаспоры объявила о сборе подписей за возвращение молдавскому языку статуса государственного.
На съезде «Победы» объявили о сборе подписей за изменение статуса молдавского языка
  • РИА Новости

От правительства Молдавии также потребовали добавить около 500 избирательных участков в России для референдума о вступлении в ЕС.

Граждан Молдавии, которым не позволяют голосовать из России по почте (в отличие от диаспор в Европе), призывают поучаствовать в подаче коллективного иска к кабинету молдавского президента Майи Санду.

Глава оппозиционного блока Илан Шор заявил о начале «битвы за референдум», чтобы не допустить вступления Молдавии в ЕС.

Он подчеркнул: европеизация его страны приведёт к полному отсутствию свободы слова, искоренению демократии и уничтожению культуры. Шор убеждён, что будущее страны — с Россией в составе Евразийского союза.

Ранее Шор заявил, что молдавский оппозиционный блок «Победа» запускает кампанию по агитации за сближение республики с ЕАЭС.

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