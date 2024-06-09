На съезде сторонников блока «Победа» инициативная группа российской диаспоры объявила о сборе подписей за возвращение молдавскому языку статуса государственного.

От правительства Молдавии также потребовали добавить около 500 избирательных участков в России для референдума о вступлении в ЕС.

Граждан Молдавии, которым не позволяют голосовать из России по почте (в отличие от диаспор в Европе), призывают поучаствовать в подаче коллективного иска к кабинету молдавского президента Майи Санду.

Глава оппозиционного блока Илан Шор заявил о начале «битвы за референдум», чтобы не допустить вступления Молдавии в ЕС.

Он подчеркнул: европеизация его страны приведёт к полному отсутствию свободы слова, искоренению демократии и уничтожению культуры. Шор убеждён, что будущее страны — с Россией в составе Евразийского союза.

Ранее Шор заявил, что молдавский оппозиционный блок «Победа» запускает кампанию по агитации за сближение республики с ЕАЭС.