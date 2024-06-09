На съезде «Победы» объявили о сборе подписей за изменение статуса молдавского языка
- РИА Новости
От правительства Молдавии также потребовали добавить около 500 избирательных участков в России для референдума о вступлении в ЕС.
Граждан Молдавии, которым не позволяют голосовать из России по почте (в отличие от диаспор в Европе), призывают поучаствовать в подаче коллективного иска к кабинету молдавского президента Майи Санду.
Глава оппозиционного блока Илан Шор заявил о начале «битвы за референдум», чтобы не допустить вступления Молдавии в ЕС.
Он подчеркнул: европеизация его страны приведёт к полному отсутствию свободы слова, искоренению демократии и уничтожению культуры. Шор убеждён, что будущее страны — с Россией в составе Евразийского союза.
Ранее Шор заявил, что молдавский оппозиционный блок «Победа» запускает кампанию по агитации за сближение республики с ЕАЭС.