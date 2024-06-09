Шор объявил о запуске в Молдавии кампании за сближение с ЕАЭС
- РИА Новости
Как сообщил лидер блока Илан Шор, в преддверии референдума о евроинтеграции в Молдавию прибудут 50 тыс. послов НКО «Евразия». Их задачей станет донесение до граждан информации, чем на самом деле является Европейский союз.
«Сегодня я рад вам сообщить, что мы запускаем битву за референдум. Они будут вести кампанию, а мы — битву», — приводит слова Шора ТАСС.
Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул предупредила об угрозе втягивания Молдавии в конфликт на Украине.