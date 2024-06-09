Молдавский оппозиционный блок «Победа» запускает кампанию по агитации за сближение республики с ЕАЭС.

Как сообщил лидер блока Илан Шор, в преддверии референдума о евроинтеграции в Молдавию прибудут 50 тыс. послов НКО «Евразия». Их задачей станет донесение до граждан информации, чем на самом деле является Европейский союз.

«Сегодня я рад вам сообщить, что мы запускаем битву за референдум. Они будут вести кампанию, а мы — битву», — приводит слова Шора ТАСС.

Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул предупредила об угрозе втягивания Молдавии в конфликт на Украине.