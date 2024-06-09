RT в Telegram
Подпишись

Шор объявил о запуске в Молдавии кампании за сближение с ЕАЭС

Короткая ссылка
Молдавский оппозиционный блок «Победа» запускает кампанию по агитации за сближение республики с ЕАЭС.
Шор объявил о запуске в Молдавии кампании за сближение с ЕАЭС
  • РИА Новости

Как сообщил лидер блока Илан Шор, в преддверии референдума о евроинтеграции в Молдавию прибудут 50 тыс. послов НКО «Евразия». Их задачей станет донесение до граждан информации, чем на самом деле является Европейский союз.

«Сегодня я рад вам сообщить, что мы запускаем битву за референдум. Они будут вести кампанию, а мы — битву», — приводит слова Шора ТАСС.

Ранее глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул предупредила об угрозе втягивания Молдавии в конфликт на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить