Гуцул сообщила об угрозе втягивания Молдавии в конфликт на Украине

Победа сторонников президента Молдавии Майи Санду на предстоящем референдуме по вопросу евроинтеграции может обернуться втягиванием республики в конфликт на Украине.

Такую точку зрения высказала глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Она добавила, что переговоры об отправке молдавских сапёров и инженеров уже ведутся.

«Вы знаете, что Санду затеяла референдум за евроинтеграцию. Если они победят, то результат этого референдума потом будут использовать для оправдания любых своих действий», — приводит её слова ТАСС.

Ранее Гуцул выразила мнение, что большинство граждан Молдавии проголосуют против вступления республики в ЕС.