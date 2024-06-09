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Гуцул сообщила об угрозе втягивания Молдавии в конфликт на Украине

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Победа сторонников президента Молдавии Майи Санду на предстоящем референдуме по вопросу евроинтеграции может обернуться втягиванием республики в конфликт на Украине.
Гуцул сообщила об угрозе втягивания Молдавии в конфликт на Украине
  • РИА Новости

Такую точку зрения высказала глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Она добавила, что переговоры об отправке молдавских сапёров и инженеров уже ведутся.

«Вы знаете, что Санду затеяла референдум за евроинтеграцию. Если они победят, то результат этого референдума потом будут использовать для оправдания любых своих действий», — приводит её слова ТАСС.

Ранее Гуцул выразила мнение, что большинство граждан Молдавии проголосуют против вступления республики в ЕС.

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