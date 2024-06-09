Гуцул сообщила об угрозе втягивания Молдавии в конфликт на Украине
- РИА Новости
Такую точку зрения высказала глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Она добавила, что переговоры об отправке молдавских сапёров и инженеров уже ведутся.
«Вы знаете, что Санду затеяла референдум за евроинтеграцию. Если они победят, то результат этого референдума потом будут использовать для оправдания любых своих действий», — приводит её слова ТАСС.
Ранее Гуцул выразила мнение, что большинство граждан Молдавии проголосуют против вступления республики в ЕС.