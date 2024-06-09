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Салливан: Киев уже пользуется разрешением наносить удары оружием США

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Советник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ВС Украины уже пользуются на фронте разрешением наносить удары оружием США по территории России.
Салливан: Киев уже пользуется разрешением наносить удары оружием США
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает телеканал CBS.

По его словам, не имело смысла не разрешать ВСУ вести огонь через эту границу, бить по орудиям России и «огневым позициям, стреляющим по украинцам».

«Поэтому президент это разрешил. Украинцы применили это разрешение на поле боя», — сказал Салливан.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил разрешение наносить удары по территории России французским оружием.

При этом в Венгрии осудили разрешение наносить удары западными ракетами по России.

Министр обороны Австрии Клаудия Таннер заявила, что западные страны пересекли красную черту, разрешив Украине атаковать цели на территории России из переданного ими оружия.

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