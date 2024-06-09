Москалькова назвала бесчеловечными удары по ЛНР и Херсонской области
Об этом она написала в своём Telegram-канале.
«Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь», — заявила омбудсмен.
Также Москалькова выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления получившим ранения.
Ранее в Херсонской области объявили траур из-за гибели более 20 человек в Садовом.
Также сообщалось, что двое пострадавших при атаке ВСУ по Луганску находятся в крайне тяжёлом состоянии.