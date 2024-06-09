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Москалькова назвала бесчеловечными удары по ЛНР и Херсонской области

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Удары ВСУ по Херсонской области и Луганской Народной Республике являются бесчеловечными, заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

Об этом она написала в своём Telegram-канале.

«Бесчеловечные ракетные удары отобрали у мирных жителей главное право человека — право на жизнь», — заявила омбудсмен.

Также Москалькова выразила соболезнования семьям погибших и пожелала скорейшего выздоровления получившим ранения.

Ранее в Херсонской области объявили траур из-за гибели более 20 человек в Садовом.

Также сообщалось, что двое пострадавших при атаке ВСУ по Луганску находятся в крайне тяжёлом состоянии.

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