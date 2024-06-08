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Двое пострадавших при атаке ВСУ по Луганску находятся в крайне тяжёлом состоянии

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Власти Луганской Народной Республики рассказали о состоянии пострадавших в результате удара украинских военных по Луганску.
Двое пострадавших при атаке ВСУ по Луганску находятся в крайне тяжёлом состоянии
  • РИА Новости

По словам первого заместителя министра здравоохранения ЛНР Олега Валиева, состояние двоих пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, ещё семь человек находятся в тяжёлом состоянии.  

«18 человек — это лёгкая степень. Из них два ребёнка. По средней степени тяжести — 30 человек. Два ребенка», — говорится в сообщении. 

Одному из детей сделали операцию. Врачи также провели консультацию с московскими коллегами, отметил Валиев. 

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 8 июня днём траура по погибшим при ударе ВСУ.

По последним данным, жертвами обстрела Луганска стали четыре человека. 

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