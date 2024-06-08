Двое пострадавших при атаке ВСУ по Луганску находятся в крайне тяжёлом состоянии

Власти Луганской Народной Республики рассказали о состоянии пострадавших в результате удара украинских военных по Луганску.

По словам первого заместителя министра здравоохранения ЛНР Олега Валиева, состояние двоих пострадавших оценивается как крайне тяжёлое, ещё семь человек находятся в тяжёлом состоянии.

«18 человек — это лёгкая степень. Из них два ребёнка. По средней степени тяжести — 30 человек. Два ребенка», — говорится в сообщении.

Одному из детей сделали операцию. Врачи также провели консультацию с московскими коллегами, отметил Валиев.

Ранее глава ЛНР Леонид Пасечник объявил 8 июня днём траура по погибшим при ударе ВСУ.

По последним данным, жертвами обстрела Луганска стали четыре человека.