Уральская компания пообещала 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16

Уральская компания «Форэс» пообещала выплату в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, заявил гендиректор предприятия Сергей Шмотьев на полях ПМЭФ.

«Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву... Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты», — сказал он ТАСС.

Шмотьев напомнил, что за первый танк компания заплатила 5 млн рублей, за все последующие — по 500 тыс. рублей.

Ранее в 442-м окружном военном клиническом госпитале Минобороны в Петербурге военным вручили первые денежные сертификаты от артистов за подбитые танки.