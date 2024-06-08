Уральская компания пообещала 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
- Gettyimages.ru
«Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву... Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты», — сказал он ТАСС.
Шмотьев напомнил, что за первый танк компания заплатила 5 млн рублей, за все последующие — по 500 тыс. рублей.
Ранее в 442-м окружном военном клиническом госпитале Минобороны в Петербурге военным вручили первые денежные сертификаты от артистов за подбитые танки.