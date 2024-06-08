RT в Telegram
Подпишись

Уральская компания пообещала 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16

Короткая ссылка
Уральская компания «Форэс» пообещала выплату в 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16, заявил гендиректор предприятия Сергей Шмотьев на полях ПМЭФ.
Уральская компания пообещала 15 млн рублей за первый сбитый истребитель F-16
  • Gettyimages.ru

«Мы объявили премию за уничтожение истребителя F-16, если такие суда будут поставлены Киеву... Также те ребята, которые подбивают танки, поставленные странами Запада Украине, получают выплаты», — сказал он ТАСС.

Шмотьев напомнил, что за первый танк компания заплатила 5 млн рублей, за все последующие — по 500 тыс. рублей.

Ранее в 442-м окружном военном клиническом госпитале Минобороны в Петербурге военным вручили первые денежные сертификаты от артистов за подбитые танки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить