Системы ПВО сбили ещё один дрон ВСУ над Белгородской областью
- РИА Новости
«Около 12:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства.
Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области.
Ранее глава Северной Осетии заявил, что сбитые в Моздоке беспилотники пытались атаковать военный аэродром.