Системы ПВО сбили ещё один дрон ВСУ над Белгородской областью

Средства ПВО армии России сбили ещё один беспилотник ВСУ самолётного типа над Белгородской областью.

РИА Новости

«Около 12:15 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сводке ведомства. Уточняется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области. Ранее глава Северной Осетии заявил, что сбитые в Моздоке беспилотники пытались атаковать военный аэродром.