Меняйло: сбитые в Моздоке беспилотники пытались атаковать военный аэродром
Глава Северной Осетии сообщил об уничтожении трёх беспилотников над республикой
- РИА Новости
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром», — написал глава региона.
Меняйло добавил, что в результате действий беспилотников погибших и разрушений нет.
Ранее в российском военном ведомстве сообщили об отражении атаки беспилотника ВСУ в Северной Осетии.
За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 БПЛА над Крымом, Кубанью и Астраханской областью.