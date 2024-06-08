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Меняйло: сбитые в Моздоке беспилотники пытались атаковать военный аэродром

Глава Северной Осетии сообщил об уничтожении трёх беспилотников над республикой

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что три беспилотника, которые были уничтожены российскими ПВО, намеревались атаковать военный аэродром.
Меняйло: сбитые в Моздоке беспилотники пытались атаковать военный аэродром
  • РИА Новости

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром», — написал глава региона. 

Меняйло добавил, что в результате действий беспилотников погибших и разрушений нет.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили об отражении атаки беспилотника ВСУ в Северной Осетии.

За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 БПЛА над Крымом, Кубанью и Астраханской областью.

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