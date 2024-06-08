Меняйло: сбитые в Моздоке беспилотники пытались атаковать военный аэродром

Глава Северной Осетии Сергей Меняйло рассказал, что три беспилотника, которые были уничтожены российскими ПВО, намеревались атаковать военный аэродром.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации, БПЛА прилетели с украинской стороны. Их целью был военный аэродром», — написал глава региона.

Меняйло добавил, что в результате действий беспилотников погибших и разрушений нет.

Ранее в российском военном ведомстве сообщили об отражении атаки беспилотника ВСУ в Северной Осетии.

За прошедшую ночь российские средства ПВО уничтожили и перехватили 25 БПЛА над Крымом, Кубанью и Астраханской областью.