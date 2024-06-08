Силы ПВО сбили украинский беспилотник в Северной Осетии

В Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили украинский беспилотник в Северной Осетии.

«Около 08:40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сообщили в министерстве.

Уточянется, что дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Северная Осетия — Алания.

Ранее в Минобороны России заявили, что силы ПВО уничтожили за ночь 25 БПЛА над российскими регионами.