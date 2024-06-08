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Меняйло призвал жителей Северной Осетии не публиковать фото и видео БПЛА

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Глава Северной Осетии Сергей Меняйло призвал жителей республики не выкладывать в сеть фото и видео с места падения беспилотников, а также работы средств ПВО.
Меняйло призвал жителей Северной Осетии не публиковать фото и видео БПЛА
  • РИА Новости

В своём Telegram-канале Меняйло пояснил, почему нельзя этого делать. 

«За всеми материалами, попадающими в сеть, пристально следит противник. Эти видео- и фотоотчёты тут же попадают в отчёты ВСУ как доказательства успешно проведённых атак», — написал он. 

По словам главы региона, опубликованные данные расходятся в иностранных ресурсах в качестве «успешных» действий ВСУ. 

Кроме того, эти фото и видео помогают украинской стороне раскрыть местоположение российских сил. При этом Меняйло призвал «не играть на руку врагу». 

Ранее глава Северной Осетии заявил, что сбитые в Моздоке беспилотники пытались атаковать военный аэродром. 

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