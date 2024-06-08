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СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту обстрела украинскими боевиками села Садовое в Херсонской области. В результате удара погибли 22 человека.
СК возбудил уголовное дело после обстрела ВСУ села Садовое в Херсонской области
  • РИА Новости

Как отмечается в сообщении ведомства, глава СК России Александр Бастрыкин поручил установить лиц, отдававших приказ об атаке гражданского объекта, и исполнителей.

В СК пояснили, что в результате удара был разрушен магазин, в котором находились посетители и персонал.

«Все причастные к этому жестокому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание», — добавили в СК. 

7 июня армия Украины нанесла удар по селу Садовому, погибли 22 человека. Сенатор от региона Игорь Кастюкев заявил, что за атаку российские военные отомстят на поле боя, при этом пощады врагу не будет. 

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