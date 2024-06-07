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Путин: Россия более чем в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов

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Россия более чем в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов, в разы обгоняет противника по авиационной технике.
Путин: Россия более чем в 20 раз нарастила выпуск боеприпасов
  • © Фонд Росконгресс

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Наш оборонно-промышленный комплекс демонстрирует свою эффективную работу. Я уже много раз говорил и могу повторить: мы в 20 с лишним раз увеличили производство боеприпасов, мы в разы превышаем возможности противника по авиационной технике», — отметил он.

Также Путин заявил, что военные России с начала 2024 года освободили 47 населённых пунктов и 880 кв. км, постепенно выдавливая противника.

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