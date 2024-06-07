Путин: ВС России с начала 2024 года освободили 47 населённых пунктов

Военные России с начала 2024 года освободили 47 населённых пунктов и 880 кв. км, постепенно выдавливают противника.

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Боевая работа идёт, только с начала этого года 47 населённых пунктов освобождено, 880 кв. км», — заявил Путин.

Он отметил, что ВС России постепенно выдавливают противника с занимаемых территорий.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за неделю в российский плен сдались 27 военнослужащих ВСУ.