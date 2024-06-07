Путин: ВС России с начала 2024 года освободили 47 населённых пунктов
- РИА Новости
Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.
RT ведёт прямую трансляцию.
«Боевая работа идёт, только с начала этого года 47 населённых пунктов освобождено, 880 кв. км», — заявил Путин.
Он отметил, что ВС России постепенно выдавливают противника с занимаемых территорий.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за неделю в российский плен сдались 27 военнослужащих ВСУ.