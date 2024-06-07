RT в Telegram
Подпишись

Путин: ВС России с начала 2024 года освободили 47 населённых пунктов

Короткая ссылка
Военные России с начала 2024 года освободили 47 населённых пунктов и 880 кв. км, постепенно выдавливают противника.
Путин: ВС России с начала 2024 года освободили 47 населённых пунктов
  • РИА Новости

Об этом сообщил президент России Владимир Путин во время выступления на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

RT ведёт прямую трансляцию.

«Боевая работа идёт, только с начала этого года 47 населённых пунктов освобождено, 880 кв. км», — заявил Путин.

Он отметил, что ВС России постепенно выдавливают противника с занимаемых территорий.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за неделю в российский плен сдались 27 военнослужащих ВСУ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить