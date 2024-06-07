Шмыгаль: в госучреждениях Украины в целях экономии отключат кондиционеры

Кабинет министров Украины обязал госучреждения отказаться от использования кондиционеров ради экономии электроэнергии.

Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров», — написал он в соцсетях.

Ранее Шмыгаль заявлял, что экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни граждан страны на годы.

4 июня на Украине в эфире телемарафона внезапно пропал свет в студии. Ведущим пришлось заканчивать разговор при свете планшетов.