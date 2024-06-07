Шмыгаль: в госучреждениях Украины в целях экономии отключат кондиционеры
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Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.
«Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров», — написал он в соцсетях.
Ранее Шмыгаль заявлял, что экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни граждан страны на годы.
4 июня на Украине в эфире телемарафона внезапно пропал свет в студии. Ведущим пришлось заканчивать разговор при свете планшетов.