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Шмыгаль: в госучреждениях Украины в целях экономии отключат кондиционеры

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Кабинет министров Украины обязал госучреждения отказаться от использования кондиционеров ради экономии электроэнергии.
Шмыгаль: в госучреждениях Украины в целях экономии отключат кондиционеры
  • Gettyimages.ru
  • © lovro77

Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

«Министерства, центральные органы исполнительной власти, областные государственные администрации должны отказаться от использования кондиционеров», — написал он в соцсетях.

Ранее Шмыгаль заявлял, что экономия электроэнергии станет частью повседневной жизни граждан страны на годы.

4 июня на Украине в эфире телемарафона внезапно пропал свет в студии. Ведущим пришлось заканчивать разговор при свете планшетов.

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