Захарова: Россия надеется получить от армянской стороны список «погибших в Буче»
- РИА Новости
Об этом сказала журналистам представитель российского МИД Мария Захарова на полях ПМЭФ.
«Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной», — сказала дипломат, чьи слова приводит ТАСС.
Россия уже два года не может добиться того, чтобы ей хоть кто-нибудь, включая ООН, предоставил эти данные, подчеркнула Захарова. Представитель МИД напомнила, что этот город посещали «бесконечные делегации» ЕС, США и Канады.
Перед этим Мария Захарова предложила актёру Джорджу Клуни и его фонду помочь журналистам, опубликовав список якобы погибших жителей Бучи.
Осенью 2023 года заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что англосаксонские пиар-структуры выступили сценаристами и режиссёрами антироссийской провокации в Буче.