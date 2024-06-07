Захарова: Россия надеется получить от армянской стороны список «погибших в Буче»

Россия надеется, что армянские парламентарии, получившие от Киева список якобы погибших в Буче людей, поделятся этими данными с Москвой.

Об этом сказала журналистам представитель российского МИД Мария Захарова на полях ПМЭФ.

«Мы очень надеемся, что армянская сторона, официальная армянская делегация поделится списком этих людей с российской стороной», — сказала дипломат, чьи слова приводит ТАСС.

Россия уже два года не может добиться того, чтобы ей хоть кто-нибудь, включая ООН, предоставил эти данные, подчеркнула Захарова. Представитель МИД напомнила, что этот город посещали «бесконечные делегации» ЕС, США и Канады.

Перед этим Мария Захарова предложила актёру Джорджу Клуни и его фонду помочь журналистам, опубликовав список якобы погибших жителей Бучи.

Осенью 2023 года заместитель секретаря Совета безопасности России Олег Храмов заявил, что англосаксонские пиар-структуры выступили сценаристами и режиссёрами антироссийской провокации в Буче.