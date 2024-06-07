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Сальдо: наполнение Каховского водохранилища займёт не менее двух лет

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Каховское водохранилище будет не менее двух лет накапливать воду после восстановления плотины, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

По его словам, само восстановление объекта займёт не более одного года после начала работ.

«За несколько дней после того, как была разрушена плотина, более 17 куб. км воды было сброшено бесцельно в Чёрное море. Не просто бесцельно — она нанесла ущерб всей протяжённости», — добавил Сальдо.

Ранее сообщалось, что восстановление дамбы Каховской ГЭС займёт месяцы.

При этом в «Укргидроэнерго» заявили, что Киев намерен требовать от России $2,5 млрд за Каховскую ГЭС.

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