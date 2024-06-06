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Балицкий: восстановление дамбы Каховской ГЭС займёт месяцы

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Восстановление дамбы Каховской ГЭС займёт несколько месяцев.
Балицкий: восстановление дамбы Каховской ГЭС займёт месяцы
  • РИА Новости

Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

«Там только разрушен бетонный козырёк, дамба не вся разрушена, разрушен только верх. Восстановить его будет несложно, по крайней мере по их (строителей. — RT) заверениям, мы это сможем сделать месяцами, не годами», — цитирует его ТАСС.

По словам Балицкого, масштаб разрушений относительно невелик.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жертвами разрушения Каховской ГЭС в прошлом году стали более 60 человек.

Сальдо также заявлял, что вина украинских властей в разрушении Каховской ГЭС доказана и не вызывает сомнений.

Плотина Каховской ГЭС рухнула 6 июня 2023 года из-за ракетных ударов ВСУ.

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