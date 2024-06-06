Сальдо: число жертв от разрушения Каховской ГЭС превысило 60 человек

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жертвами разрушения Каховской ГЭС в прошлом году стали более 60 человек.

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли от воздействий выпущенной злой волей стихии», — написал он.

Губернатор добавил, что с затопленных территорий эвакуировали более 10 тыс. человек. Жителям пострадавших районов была выплачена финансовая помощь.

Он подчеркнул, что из-за трагедии сломался привычный уклад жизни людей, серьёзно нарушен природно-экологический баланс. Кроме того, огромный ущерб был нанесён сельскому хозяйству.

Ранее Сальдо заявил, что вина украинских властей в разрушении Каховской ГЭС доказана и не вызывает сомнений.

Плотина Каховской ГЭС рухнула 6 июня 2023 года из-за ракетных ударов ВСУ.