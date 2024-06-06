RT в Telegram
Подпишись

Сальдо: число жертв от разрушения Каховской ГЭС превысило 60 человек

Короткая ссылка
Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жертвами разрушения Каховской ГЭС в прошлом году стали более 60 человек.
Сальдо: число жертв от разрушения Каховской ГЭС превысило 60 человек
  • AP

Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли от воздействий выпущенной злой волей стихии», — написал он. 

Губернатор добавил, что с затопленных территорий эвакуировали более 10 тыс. человек. Жителям пострадавших районов была выплачена финансовая помощь.

Он подчеркнул, что из-за трагедии сломался привычный уклад жизни людей, серьёзно нарушен природно-экологический баланс. Кроме того, огромный ущерб был нанесён сельскому хозяйству. 

Ранее Сальдо заявил, что вина украинских властей в разрушении Каховской ГЭС доказана и не вызывает сомнений.

Плотина Каховской ГЭС рухнула 6 июня 2023 года из-за ракетных ударов ВСУ. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить