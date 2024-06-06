Сальдо: число жертв от разрушения Каховской ГЭС превысило 60 человек
- AP
Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.
«К сожалению, не обошлось без жертв — больше 60 человек погибли от воздействий выпущенной злой волей стихии», — написал он.
Губернатор добавил, что с затопленных территорий эвакуировали более 10 тыс. человек. Жителям пострадавших районов была выплачена финансовая помощь.
Он подчеркнул, что из-за трагедии сломался привычный уклад жизни людей, серьёзно нарушен природно-экологический баланс. Кроме того, огромный ущерб был нанесён сельскому хозяйству.
Ранее Сальдо заявил, что вина украинских властей в разрушении Каховской ГЭС доказана и не вызывает сомнений.
Плотина Каховской ГЭС рухнула 6 июня 2023 года из-за ракетных ударов ВСУ.