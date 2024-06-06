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«Укргидроэнерго»: Киев намерен требовать от России $2,5 млрд за Каховскую ГЭС

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Украинская сторона намерена обратиться в международный арбитражный суд с целью затребовать с России $2,5 млрд за Каховскую ГЭС, заявил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
«Укргидроэнерго»: Киев намерен требовать от России $2,5 млрд за Каховскую ГЭС
  • РИА Новости

Он рассказал, что Киев направил Москве сообщение об обращении в международный арбитражный суд.

«Мы будем требовать от агрессора компенсации убытков. Предварительно это около $2,5 млрд», — заявил Сирота в интервью, опубликованном на сайте «Укргидроэнерго».

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жертвами разрушения Каховской ГЭС в прошлом году стали более 60 человек.

Сальдо также заявлял, что вина украинских властей в разрушении Каховской ГЭС доказана и не вызывает сомнений.

Плотина Каховской ГЭС рухнула 6 июня 2023 года из-за ракетных ударов ВСУ.

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