«Укргидроэнерго»: Киев намерен требовать от России $2,5 млрд за Каховскую ГЭС
- РИА Новости
Он рассказал, что Киев направил Москве сообщение об обращении в международный арбитражный суд.
«Мы будем требовать от агрессора компенсации убытков. Предварительно это около $2,5 млрд», — заявил Сирота в интервью, опубликованном на сайте «Укргидроэнерго».
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что жертвами разрушения Каховской ГЭС в прошлом году стали более 60 человек.
Сальдо также заявлял, что вина украинских властей в разрушении Каховской ГЭС доказана и не вызывает сомнений.
Плотина Каховской ГЭС рухнула 6 июня 2023 года из-за ракетных ударов ВСУ.