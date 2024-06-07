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«СТРАНА.ua»: непригодных к службе бойцов ВСУ удерживают в подвале

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Украинских солдат, признанных непригодными к военной службе, насильно удерживают в подвале, пишет «СТРАНА.ua» со ссылкой на сына одного из бойцов.

Речь идёт, как отмечает издание, о 55 военнослужащих, непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности.

Кроме того, сообщается, что военным отказываются платить зарплату и не разрешают уволиться по состоянию здоровья.

«По факту они там просто заложники», — заявил украинец.

Согласно статье, военные обращались в полицию и другие инстанции, однако помощи не получили.

Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК мобилизовали в ряды ВСУ с бронхиальной астмой.

Также на Украине сообщили о гибели около 45 уклонистов при попытке сбежать из страны.

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