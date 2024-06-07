«СТРАНА.ua»: непригодных к службе бойцов ВСУ удерживают в подвале
Речь идёт, как отмечает издание, о 55 военнослужащих, непригодных к службе в десантно-штурмовых войсках по инвалидности.
Кроме того, сообщается, что военным отказываются платить зарплату и не разрешают уволиться по состоянию здоровья.
«По факту они там просто заложники», — заявил украинец.
Согласно статье, военные обращались в полицию и другие инстанции, однако помощи не получили.
Ранее стало известно, что сотрудники ТЦК мобилизовали в ряды ВСУ с бронхиальной астмой.
Также на Украине сообщили о гибели около 45 уклонистов при попытке сбежать из страны.