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Гуцул считает, что Санду отправится «на свалку истории» после выборов 20 октября

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила мнение в интервью ТАСС, что молдавской оппозиции после президентских выборов 20 октября удастся отправить действующую главу государства Майю Санду «на свалку истории».

Об этом она заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Потому что мы целенаправленно идём к победе. Мы хотим, чтобы 20 октября Молдова освободилась от режима Майи Санду. И я уверена в нашей победе», — сказала Гуцул.

Ранее Гуцул заявила, что Молдавии нужна та жизнь, которая была, когда Кишинёв дружил с Москвой.

Кроме того, она подчеркнула, что молдавский народ всегда будет дружить с Россией.

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