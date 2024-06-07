Гуцул считает, что Санду отправится «на свалку истории» после выборов 20 октября
Об этом она заявила на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Потому что мы целенаправленно идём к победе. Мы хотим, чтобы 20 октября Молдова освободилась от режима Майи Санду. И я уверена в нашей победе», — сказала Гуцул.
Ранее Гуцул заявила, что Молдавии нужна та жизнь, которая была, когда Кишинёв дружил с Москвой.
Кроме того, она подчеркнула, что молдавский народ всегда будет дружить с Россией.