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Глава Гагаузии Евгения Гуцул: молдавский народ всегда будет дружить с Россией

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила уверенность, что молдавский народ всегда будет дружить с Россией.

Как она отметила в беседе с корреспондентом RT Константином Придыбайло, дружба сохранится, какие бы действия ни предпринимала PAS во главе с президентом Молдавии Майей Санду.

«Какие бы действия не предпринимала PAS во главе с Майей Санду, молдавский народ всегда будет дружить с Российской Федерацией. Мы должны соблюдать и должны иметь те же дружеские отношения, которые у нас складывались сотни лет», — отметила она.

Ранее глава Гагаузии призвала посетить стенд «Молдавский двор», который вчера гости назвали одним из самых весёлых на форуме.

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