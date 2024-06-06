Глава Гагаузии Евгения Гуцул выразила уверенность, что молдавский народ всегда будет дружить с Россией.

Как она отметила в беседе с корреспондентом RT Константином Придыбайло, дружба сохранится, какие бы действия ни предпринимала PAS во главе с президентом Молдавии Майей Санду.

«Какие бы действия не предпринимала PAS во главе с Майей Санду, молдавский народ всегда будет дружить с Российской Федерацией. Мы должны соблюдать и должны иметь те же дружеские отношения, которые у нас складывались сотни лет», — отметила она.

Ранее глава Гагаузии призвала посетить стенд «Молдавский двор», который вчера гости назвали одним из самых весёлых на форуме.