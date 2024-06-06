Пасечник: найдены исполнители убийств депутатов ЛНР Попова и Филипоненко

Люди, стоящие за убийствами депутатов Народного совета ЛНР Олега Попова и Михаила Филипоненко, найдены, сообщил глава республики Леонид Пасечник.

«К большому сожалению, подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но, во всяком случае, тех исполнителей, которые всё это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли», — рассказал Пасечник РИА Новости на полях ПМЭФ.

Утром 8 ноября 2023 года в Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. По информации источника RT, взрыв его автомобиля произошёл возле дома, где он жил.

В декабре Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля у стадиона «Авангард» в Луганске.