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Пасечник: найдены исполнители убийств депутатов ЛНР Попова и Филипоненко

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Люди, стоящие за убийствами депутатов Народного совета ЛНР Олега Попова и Михаила Филипоненко, найдены, сообщил глава республики Леонид Пасечник.
Пасечник: найдены исполнители убийств депутатов ЛНР Попова и Филипоненко
  • РИА Новости

«К большому сожалению, подробности следствия я раскрывать не имею права. Знаю точно, что виновные найдены. Может, не все, но, во всяком случае, тех исполнителей, которые всё это исполняли, насколько мне проходили доклады, нашли», — рассказал Пасечник РИА Новости на полях ПМЭФ.

Утром 8 ноября 2023 года в Луганске погиб бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко. По информации источника RT, взрыв его автомобиля произошёл возле дома, где он жил.

В декабре Олег Попов погиб в результате взрыва автомобиля у стадиона «Авангард» в Луганске.

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