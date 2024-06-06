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Шойгу: попытка Запада нанести стратегическое поражение России провалилась

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Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу рассказал о провале попытки западных стран нанести России стратегическое поражение, накачивая Украину оружием и деньгами.
Шойгу: попытка Запада нанести стратегическое поражение России провалилась
  • РИА Новости

Об этом он заявил во время заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Алма-Ате. 

«Сейчас стало окончательно ясно, что попытка нанести России стратегическое поражение провалилась», — заявил Шойгу, передаёт ТАСС. 

Он отметил, что Запад продолжает «накачивать» Киев деньгами и оружием, обучать украинских военных, способствовать переброске наёмников. С согласия западных стран происходят обстрелы мирного населения российских регионов, добавил Шойгу.

По его словам, эти действия направлены на то, чтобы использовать Украину в качестве оружия против России.

Ранее Шойгу заявил, что НАТО наращивает военное присутствие на северных и западных рубежах стран ОДКБ.

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