Шойгу: попытка Запада нанести стратегическое поражение России провалилась

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу рассказал о провале попытки западных стран нанести России стратегическое поражение, накачивая Украину оружием и деньгами.

Об этом он заявил во время заседания Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ в Алма-Ате.

«Сейчас стало окончательно ясно, что попытка нанести России стратегическое поражение провалилась», — заявил Шойгу, передаёт ТАСС.

Он отметил, что Запад продолжает «накачивать» Киев деньгами и оружием, обучать украинских военных, способствовать переброске наёмников. С согласия западных стран происходят обстрелы мирного населения российских регионов, добавил Шойгу.

По его словам, эти действия направлены на то, чтобы использовать Украину в качестве оружия против России.

Ранее Шойгу заявил, что НАТО наращивает военное присутствие на северных и западных рубежах стран ОДКБ.