Посольство США в Киеве предупредило своих граждан о рисках «застрять» на Украине

Американское посольство в Киеве выпустило предупреждение для людей с двойным, американо-украинским гражданством. Им предлагается не приезжать на Украину, так как с 1 июня есть риск, что их больше не выпустят обратно.

Изначально статус двойного гражданства позволял мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну, если они проживали в США.

«По нашей информации, это исключение отменено с 1 июня... Если вы находитесь на Украине и не можете покинуть страну, найдите укрытие и подчиняйтесь всем местным распоряжениям. Если вы сейчас не на Украине, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от любых поездок (на Украину. — RT)», — сообщает посольство.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что уклонение украинцев от мобилизации достигло рекордных масштабов.