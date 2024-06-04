Посольство США в Киеве предупредило своих граждан о рисках «застрять» на Украине
Изначально статус двойного гражданства позволял мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет покидать страну, если они проживали в США.
«По нашей информации, это исключение отменено с 1 июня... Если вы находитесь на Украине и не можете покинуть страну, найдите укрытие и подчиняйтесь всем местным распоряжениям. Если вы сейчас не на Украине, мы настоятельно рекомендуем воздержаться от любых поездок (на Украину. — RT)», — сообщает посольство.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отмечал, что уклонение украинцев от мобилизации достигло рекордных масштабов.