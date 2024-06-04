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Сенатор Джабаров: швейцарская конференция превращается в фарс

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Полина Полетаева
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с RT назвал фарсом предстоящую швейцарскую конференцию по Украине.
Сенатор Джабаров: швейцарская конференция превращается в фарс
  • AP

«Она потихонечку превращается в фарс, потому что ведущие мировые державы либо отказались на высоком уровне участвовать в работе этой конференции, либо посылают даже не второстепенных, а третьесортных чиновников, как статистов», — считает Джабаров.

По его мнению, эта конференция, скорее всего, останется малозамеченной.

«Все страны понимают, что Зеленский из всеобщего западного любимчика превратился в занудную фигуру, от которой все устали. Я думаю, эта конференция пройдёт малозамеченной, в лучшем случае, а может, вообще сорвётся в последний момент», — заключил сенатор.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что участников швейцарской конференции становится всё меньше.

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